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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:12:11 -
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir."

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