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İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-06-26 22:43:36 -
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde, polis ve jandarmanın işbirliğiyle gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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