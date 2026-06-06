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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'den dev operasyon
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'den dev operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'den dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son 20 günde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

 

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerinin ve örgüte finansal destek sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarını kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayarak, operasyonlarda görev alan polis ekipleri, istihbarat birimleri, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür etti.

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Yerel

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