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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 117'ye ulaştı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 117'ye ulaştı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 19:52:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 117'ye ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1995'te terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

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