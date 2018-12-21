Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gün içerisinde rekor kırıldı!

İçişleri Bakanlığından, pasaport, kimlik ve sürücü belgesi almak için gün içerisinde ülke genelindeki nüfus müdürlüklerine 147 bin 243 başvurunun yapıldığı bildirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 22:37
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gün içerisinde rekor kırıldı!

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından, 81 ildeki nüfus müdürlüklerinden yapılan pasaport, kimlik ve sürücü belgesi başvuru sayılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden üç belge tipi için bugün 147 bin 243 adet başvuru yapıldı. Bu başvuru sayısının, bir günde yapılan en yüksek başvuru sayısı olduğu belirtildi.

Müdürlüklere yapılan kimlik başvurusu sayısının 99 bin 722, sürücü belgesi başvurusunun da 35 bin 473 olarak belirlendiği bildirildi.

Bakanlık, rekor sayıda belge başvurusu alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü tebrik etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:37
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. pasaport
  3. kimlik
  4. sürücü belgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB'ten liselerle ilgili habere ilişkin açıklama
    1. MEB'ten liselerle ilgili habere..
    2. Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
    3. Moro Müslümanlarının 45 yıllık..
    4. Gaziler sıra gecesinde bir araya geldi
    5. "Necip Fazıl Ödülleri"
    6. Manisa'daki dolandırıcılık iddiası
    7. Bakan Pekcan açıkladı: Tam 22 milyar..
    8. Amasya'da ev yangını
    9. Maçın ardından
    10. Erol Bulut: Hedefim Bundesliga
    11. İbrahim Kalın Türkçe Eğitim Bayramı..
    12. Yabancı uyruklu turistleri taşıyan..
    13. Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde tartışma
    14. Katalonya karıştı: 77 yaralı, 12..
    15. GÜNCELLEME - BM, Yemen'e uluslararası..
    16. İsrail askerlerinin yaraladığı 2..
    17. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    18. BM Rusya'nın INF tasarısını reddetti!
    19. "Lise son sınıfta ders işlenmeyecek"..
    20. Rusya'dan, İsveçli diplomatı sınır..
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"