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Aktüel İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
Aktüel

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:51:41 -
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
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