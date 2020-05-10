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Aktüel

İçişleri Bakanlığı: " 8-10 Mayıs arasında kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-05-10 21:03:31 -
İçişleri Bakanlığı: " 8-10 Mayıs arasında kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."
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