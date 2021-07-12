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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kadıköy açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kadıköy açıklaması

İstanbul Kadıköy'de ayyaşların neden olduğu skandala ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 14:10:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kadıköy açıklaması

İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi'nin duvarına çıkıp dans eden 3 ayyaş, tepki topladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepkilerini dile getirdi.

"Hukuk süreci devam ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşanan duruma tepki gösterip son duruma ilişkin bilgi verdi. Soylu'nun açıklamasında, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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