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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Anıtkabir'i patlatacaklardı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Anıtkabir'i patlatacaklardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Ankara'da 2,5 yıl önce Anıtkabir'i patlatacaklardı. Saldırgan DEAŞ mensubuydu. Bunu keşif aşamasından beri takip ettik, saldırıyı önledik." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 13:48:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Anıtkabir'i patlatacaklardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Ankara'da 2,5 yıl önce Anıtkabir'i patlatacaklardı. Saldırgan DEAŞ mensubuydu. Bunu keşif aşamasından beri takip ettik, saldırıyı önledik." dedi.

Bakan Soylu, 2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendiğini belirtti.

Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi."

Anıtkabir'de keşif yapan terörist yakalandı

Bakan Soylu, Bayrampaşa'daki bir terör saldırısının engellendiğini aksi durumda tarihin en büyük patlamalarından birisinin İstanbul'daki bir AVM'de gerçekleşmiş olabileceğini aktardı.

Harem'de düzenlenmesi planlanan bir terör saldırısının da engellendiğinin bilgisini veren Soylu, "PKK terör örgütünün koordine ettiği İbrahim Zala, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Sigara paketlerine gizlenmiş, 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Ve bunu Harem'de patlatacaklardı" dedi.

Bakan Soylu, Anıtkabir'de keşif yapan bir teröristin yakalandığını da kaydetti.

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