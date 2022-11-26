İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Soylu, "74 belediyede toplam 88 terör soruşturması başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.

Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir.2. yasal dayanağımız ise Belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

74 belediyede 88 terör soruşturması

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır. MASAK uzmanlarıyla da soruşturmalarımızı elbette ki yapıyoruz. Soruşturma 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbarı, ikincisi savcılığın soruşturması, üçüncüsü olağan kontrollerde, dördüncü olarak kamuoyuna yansıyan Haberler üzerine, beşinci de bakanlık tarafından res'en soruşturma başlatılır.

2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bunlardan 79'u tamamlandı.

İşe alınma tarihleriyle birlikte, güvenlik soruşturması ve arşiv arasında yaptırılması zorunluyken, gerekli soruşturmalar yapılmadan terör ihtisaklı kişilerin işe alındığı tespit edildi.