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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:40:55 -
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakanlığın Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ve AB ve Dışilişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, sığınmacıların durumu, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele gibi konuların ele alındığı öğrenildi.





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