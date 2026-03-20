İçişleri Bakanı Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Tüm tedbirleri aldık
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Tüm tedbirleri aldık

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Tüm tedbirleri aldık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş başladığından bu yana sınır kapılarını yakından takip ettiklerini ve tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Şu anda sınırlarımızda, sınır illerimizde herhangi bir hareketlilik olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Çiftçi, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) haber ajanslarının temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Çiftçi, "ABD, İsrail ve İran gerilimi sonrası özellikle İran tarafından ülkemize yeni bir göç dalgası iddiaları konuşuluyor. O bölgede olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler nelerdir ve fiziki güvenlik şartlarındaki son durum nedir, geri gönderme merkezlerimizin kapasite durumu nedir?" sorusu üzerine, savaş başladığından bu yana sınır illerdeki sınır kapılarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Sınır illerinde görev yapan valilerle de sürekli temas halinde olduklarını, video konferans sistemi üzerinden bu konuyla ilgili toplantılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Çiftçi, "Aynı zamanda savaşın başladığı tarihten bu yana sınır kapılarımızdan giriş-çıkışları da yakından takip ediyoruz, gözlemliyoruz." diye konuştu.

“İRAN, KENDİ VATANDAŞLARINI BİZİM TARAFA BIRAKMIYOR”

Çiftçi, savaşın başladığı tarihten bu yana İran tarafından Türkiye tarafına Türk vatandaşlarının rahatlıkla geçebildiği, bu konuda herhangi bir sınırlamanın olmadığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"İran, kendi vatandaşlarına yönelik olarak bir sınırlama getirmiş durumda. Kendi vatandaşlarını bizim tarafa bırakmıyorlar. Aynı zamanda üçüncü ülke vatandaşlarının da bizim tarafımıza geçmesine müsaade etmiyorlar. Bizim tarafımızdan da İran tarafı kendi vatandaşlarını kabul ediyor, onun dışında diğer geçişlere de müsaade etmiyor.

Bunun neticesinde şunu görüyoruz: Savaşın başladığı tarihten bu yana bizim tarafımıza geçişlerde, İran vatandaşlarının geçişlerinde neredeyse üçte bir veya dörtte birlik bir azalma var. Kendi taraflarına geçişlerde, kendi vatandaşları açısından da bir artış var. Dolayısıyla şu anda sınırlarımızda, sınır illerimizde herhangi bir hareketlilik olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii şu anda savaşın ne zaman biteceğini, bu sürecin ne zaman sona ereceğini bilemiyoruz. Ama biz gerek İçişleri Bakanlığımız olarak Göç İdaresi, AFAD, öbür taraftan Milli Savunma Bakanlığımız sürekli bölgeyi izliyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tüm tedbirleri de almış durumdayız. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok."

