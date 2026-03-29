İçişleri Bakanı Çiftçi: En fazla soruşturma izni AK Partili belediyelere verildi

Son yıllarda CHP'li belediyelere yönelik açılan soruşturmalar ve yürütülen operasyonlar, davalar nedeniyle kamuoyunda "Sadece CHP'li belediyelere operasyon yapılıyor" algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak bunun doğru olmadığını bizzat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, rakamlarla ortaya koydu. tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarıyla bir araya gel Çiftçi, gazetecilerin ‘Belediyelere yönelik soruşturmalarda sadece muhalefet partilerine yönelik hareket edildiği’ iddialarına ilişkin soru üzerine, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerden sonra İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerince ihbar, şikayet ve özel teftişler kapsamında 3 bin 224 inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Çiftçi, "Bunların 1298'i hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bunlardan 591'i AK Parti'li belediyeler. CHP'li 321, MHP'li 102, İYİ Parti'li 6, DEM'li 18 ve diğer partilerden 260 belediyeye yönelik soruşturma izni verilmiştir. Bu veriye göre, en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Parti'li belediyelerdir. Yaklaşık yüzde 46'sına tekabül etmektedir" dedi.

MANSUR YAVAŞ SORUSUNA YANIT

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) yönelik soruşturmalarla ilgili soru üzerine de Çiftçi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş dönemine ilişkin 2019'dan bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma veya ön inceleme onayının verildiğini belirtti.

Mülkiye müfettişlerince yapılan araştırma veya ön incelemeler neticesinde, Teftiş Kurulunca 22 ön inceleme raporunun düzenlendiğini aktaran Çiftçi, şunları söyledi: "Bu ön inceleme raporlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 31 konuda, 6 'soruşturma izni verilmesi'ne karar verilmiştir. 31 konu, 6 başlık içinde toplanmıştır. 6 soruşturma izninin 2'sini Danıştay bozmuştur. Ayrıca doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bilgisi, imzası ve onayı olmadığı tespiti yapılan alt düzey kişileri ilgilendiren konularla ilgili de 25 'soruşturma izni verilmemesi' kararı alınmıştır. İlgili diğer belediye görevlileri hakkında ise kısmen 'soruşturma izni verilmesine' karar verilmiştir. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan konularda 18 araştırma raporu düzenlenmiştir. Mülkiye Müfettişlerince yürütülen 12 araştırma veya ön incelemeyle ilgili süreç devam etmektedir. Rutin kış teftişleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında genel teftiş devam etmektedir."