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Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Batman'da gazetecilere açıklama yaptı:
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Batman'da gazetecilere açıklama yaptı:

"Devletin kaynakları teröre kanalize edilmeden milletin hizmetine kanalize edilirse çok büyük işlerin kısa zamanda çok net bir şekilde yapıldığını memnuniyetle gördük"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:20:23 -
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Batman'da gazetecilere açıklama yaptı:

BATMAN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, temasları kapsamında gittiği Batman'da valilik, belediye başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İnce, beraberindekilerle Batman Valiliğine giderek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile bir araya geldi.

Buradaki ziyaretinin ardından Batman Belediyesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılan Muhterem İnce, kentte yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, 23 Mart itibarıyla hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınan belediye başkanının yerine Batman Valisi Hulusi Şahin'in görevlendirildiğini anımsattı.

Yaklaşık 7 aylık sürede görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Muhterem İnce, "Gerek altyapı çalışmaları, gerek üstyapı çalışmaları, parklar, bahçeler, yollar, içme suyu tesisleri buna benzer belediyecilik alanında yapılması gereken her türlü hizmetleri en hızlı ve en kaliteli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırdıklarını memnuniyetle müşahede ettik." dedi.

- "Vatandaşımıza dokunan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütüldüğünü memnuniyetle değerlendirdik"

İnce, HDP'li belediyenin bir yıllık döneminde yaklaşık 150 milyon liralık bir borç bıraktığını ve bu bir yıllık dönemde sadece bir arıtma tesisinin yapıldığını, ancak söz konusu tesisinin de yüzde 60'ının çalıştırılabildiğini dile getirdi.

"Sadece bir tek hizmet yapılmaya çalışılmış, arıtma tesisi. O da dış krediler alınarak, 30 milyon avroluk bir borçlanma ile yüzde 60 kapasite ile henüz çalışması bile gerçekleştirilemeyen bir arıtma tesisi bırakılmış." diyen Muhterem İnce şöyle devam etti:

"7 aylık süre içerisinde ne yapılmış? 7 aylık süre içerisinde 150 milyon liralık borç ödenmiş ve bunun yanında milyonlarca liralık hizmetler aksatılmadan, tam bir modern şehircilik anlayışıyla yerine getirilmiş. Yaklaşık 100 kilometreye yakın sıcak asfalt tüm ücra köşelere kadar gerçekleştirilmiş. Parklar, aile destek merkezleri, gençlerimize yönelik hizmetler, ücretsiz internet hizmetleri, sosyal belediyecilik çalışmaları gibi daha bir sürü proje, belediyecilik hizmeti, vatandaşımıza dokunan bütün hizmetlerin etkin bir şekilde yürütüldüğünü memnuniyetle değerlendirdik. Belediye Başkan Vekilimizi ve ekibini tebrik ediyorum."

Yapılan bu çalışmaları yerinde görmek, aksayan bir yön varsa onu desteklemek amacıyla Batman'da olduklarını vurgulayan İnce, "Bakanlığımıza düşen bu konudaki destek amaçlı çalışmaları yerine getirmek amacıyla buradayız. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; Devletin kaynakları teröre kanalize edilmeden, milletin hizmetine kanalize edilirse, çok büyük işlerin kısa zamanda çok net bir şekilde yapıldığını memnuniyetle gördük." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, buradaki temaslarının ardından ziyaret ettiği esnafla bir süre sohbet etti.

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