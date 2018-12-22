İçişleri açıkladı! 8 bin 289 araç, trafikten men edildi
İçişleri Bakanlığı, 2018'de ülke genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 8,5 milyondan fazla kişinin sorgulandığı, aranan 32 bin 409 kişinin yakalandığı ve 8 bin 289 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.22 Aralık 2018 Cumartesi 10:23
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl ülke genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 8,5 milyondan fazla kişinin sorgulandığı, aranan 32 bin 409 kişinin yakalandığı ve 8 bin 289 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
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