İçişleri açıkladı! 8 bin 289 araç, trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl ülke genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 8,5 milyondan fazla kişinin sorgulandığı, aranan 32 bin 409 kişinin yakalandığı ve 8 bin 289 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

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