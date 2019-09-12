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"İçinde bir takımın olmadığı birlik yok hükmündedir"

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"(Kulüpler Birliği Vakfı) Birliğe birlik demeye dilim varmıyor. İçinde bir takımın olmadığı birlik yok hükmündedir. Bizim için de maalesef yok hükmünde. Bunun da bir an evvel düzeltilmesini ilgililerden istirham ediyorum"- "Son haftalar gösterdi ki Galatasaray'a karşı ciddi bir cephe var, ciddi bir algı yönetimi var, ciddi bir cepheleşme var. Biz bu cepheyi de bozarız eğer varsa o oyunları da bozarız. - "Biz burada sanki Galatasaray'ı cezalandırmak, önünü kesmek, durdurmak ister gibi bir eğilim hissediyoruz"

12 Eylül 2019 Perşembe 16:15
"İçinde bir takımın olmadığı birlik yok hükmündedir"


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfının kendileri için yok hükmünde olduğunu söyledi.

Mustafa Cengiz, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması kapsamında Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara uyarıda bulunan Başkan Cengiz, "Özellikle önümüzdeki maçlarda taraftarımızın bütün provokasyonlara, aramızda muhtemelen bulunabilecek ajan provokatörlere dikkat ederek, saha kapatmaya yönelik tepkilerimiz haklı da olsa... Çünkü son haftalar gösterdi ki Galatasaray'a karşı ciddi bir cephe var, ciddi bir algı yönetimi var, ciddi bir cepheleşme var. Biz bu cepheyi de bozarız eğer varsa o oyunları da bozarız. Bizim camiamızın gücü buna rahatlıkla yeter. Ana hedefimiz kurucumuz Ali Sami Yen'in dediği gibi yabancı takımları yenmek ve dünyanın tepesine olan yürüyüşümüzü sürdürmek. Bunu da inşallah sağlam bir mali yapıyla sizlerin desteğiyle çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray Spor Kulübü olarak herkese 10 numarayla başlarız. Buna bütün federasyon kurulları da dahil. Fakat gelişim içinde kendimize göre notlar veririz." diyen Başkan Cengiz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl maalesef yarışı sahada kaybeden rakiplerimizin kendi taraftarına artık şirin görünmek veya makul nedenlerle açıklama çabası mı bilemiyorum... Çünkü iddiaları asla bizce haklı değil. Bizim için onurlu ve şerefli bir galibiyet. Biz bu ligin de onurlu ve şerefli olduğunu, onu tescil eden makamların da aynı dürüstlükte olduğuna inanıyoruz. Sezon başında yeni federasyona beyaz sayfa açmamız gerekiyor. Ancak geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıklarımızı kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, bizi müthiş rahatsız ediyor. Kurumların ve hakemlerin Galatasaray'a faul, sarı ve kırmızı kart oranında gösterdiği o anlamsız cesareti... Bize göre çok fazla oransal yüzde 43 mertebesinde, yani iki faulümüze bir sarı kart düşüyor ortalama. Diğer takımların yaklaşık 16-20 aralığına bir sarı kart düşüyor. Biz burada sanki Galatasaray'ı cezalandırmak, önünü kesmek, durdurmak ister gibi bir eğilim hissediyoruz."

Mustafa Cengiz, son iki sezonda elde ettikleri şampiyonluklarla ilgili bazı yorumlara ilişkin "Birisi çıkıyor son iki şampiyonluk şaibelidir diyor ve 2 hakem ismi veriyor. Ki o 2 hakem geçmişte Galatasaray'a karşı hata yapmakla müsemma. O iki hakemi iki maçta cımbızla çekiyorlar, askıya alıyorlar ve gözdağı veriyorlar. Diyorlar ki, 'Ey sevgili hakemler Galatasaray'ın lehine hata yaparsanız cezalandırılırsınız, aleyhine yaparsanız verin sarı kartı, kırmızı kartı, korkmayın ne olacak. Teknik direktörü konuşur ceza alır, başkanı konuşur ceza alır." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Cengiz, "Birliğe birlik demeye dilim varmıyor. İçinde bir takımın olmadığı birlik yok hükmündedir. Bizim için de şu anda maalesef yok hükmünde. Bunun da bir an evvel düzeltilmesini ilgililerden istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:15
  1. Galatasaray
  2. Kulüpler Birliği
  3. Mustafa Cengiz

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