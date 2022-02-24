İçimizdeki uşaklar nerede? Rusya işgale başladı Batı’nın maskesi düştü

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, konuyu özellikle ABD gibi subjektif değerlendiren tarafların perspektifinden değil, tarafsız bir şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden tehditler savuran AB Konseyi'nin Rusya'ya ne yapacağını soran Karahasanoğlu, iki yüzlü tavır takınmalarına dikkat çekti.

Karahasanoğlu, "Bir kişi üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar ne yapacak, görelim!" dedi.