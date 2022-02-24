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Gündem İçimizdeki uşaklar nerede? Rusya işgale başladı Batı’nın maskesi düştü
Gündem

İçimizdeki uşaklar nerede? Rusya işgale başladı Batı’nın maskesi düştü

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, özellikle Osman Kavala üzerinden Türkiye'yi lekelemeye kalkanların, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı ne yapacaklarını sordu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:47:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, konuyu özellikle ABD gibi subjektif değerlendiren tarafların perspektifinden değil, tarafsız bir şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden tehditler savuran AB Konseyi'nin Rusya'ya ne yapacağını soran Karahasanoğlu, iki yüzlü tavır takınmalarına dikkat çekti.

Karahasanoğlu, "Bir kişi üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar ne yapacak, görelim!" dedi.

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Yorumlar

Müşteba

Savaşan Rusyadır. Savaşı planlayan ve neden olan herzaman heryerde oldugu gibi yine Amerika ve haçlılardır. İçimizdeki brutuslar, işin seyrine göre hizya gireceklerdir mutlaka...
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Türkiyem

İcimizdeki uşaklar yaziyörsunuz onlara uşaklar demek fazla onlar savaş cikdım yumuşak oluyorlar Düm patı ulkeleri patsin kariban ukraynaya yardim eden yok bizler yardim ederiz ama patı rusyaya değil bize arkadan kalleşlik yabar ey batı insan din kardeşini rusyaya yem yabar ı yaziklar olsun batıya maşalarina ve uşaklarina
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