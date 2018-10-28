İç ve dış toksinlerle mücadele



Toksin, sağlığımızı tehlikeye atan her madde olarak tanımlanabilir. İçeride, bünyemizin ürettiği atıklar ve yediğimiz yiyeceklerden geriye kalanlar buna dahildir. Dış etkili olarak ise meselâ kirli hava pek çok toksin içerir. Yine elektromanyetik frekans da bir toksin olan radyasyonun kaynağıdır. TV’lerden, mikrodalgalardan, cep telefonlarından fışkıranlar gibi..

Toksinler nasıl oluşur?

Sigara dumanı vasıtasıyla aldığımız binlerce kanserojen madde, eksoz dumanları vasıtasıyla veya ilaçlarla aldığımız kimyasal maddeler, yanlış düşünme tarzı, yediklerimizdeki, kullandıklarımızdaki katkı maddeleri ile aldığımız zehirlerin herbiri “toksin”dir.

Hareketsizlik, gerginlik, aşırı cep telefonu kullanımı, televizyon seyri, bilgisayar kullanımı ile vücutta oluşan olumsuzluklar için de “toksin” diyebiliriz.

Temizlenmenin adı ise detoks

Lütfen "botoks" saçmalığı ile karıştırmayın! Detoks, toksinlerden kurtulmaktır..

Su, bazı bitkiler, baharatlar, beslenmede ve davranışlarda değişiklikler ile detoks, bedenin en derin kısımlarına kadar temizlenmesini sağlar. En önemli temizlik başta karaciğer olmak üzere kanımız ve dolaşım sistemimizdir...

Toksinlerden kurtulmanın bazı basit yolları vardır. İnsan, bunları titizlikle uygulayabilirse kendi kendisinin “önleyici doktor”u olur. Sağlığını zararlıların saldırısından korur.

SABAH KAHVALTISI

Sabahları kalktığınızda bir bardak ılık su içine bir tatlı kaşığı elma sirkesi katarak yavaşça yudum yudum içiniz.



Kahvaltıdan önce, bir bardak kaynamaya yakın sıcaklıkta su içine bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı keten tohumu, yarım çay kaşığı üzüm çekirdeği, yarım çay kaşığı kekik, bir tutam zencefil katarak bunların hepsini birkaç dakika karıştırarak kalan tüm tortularıyla birlikte yavaşça içiniz.

Bir dilim peynir, bir tatlı kaşığı bal ile domates, biber, maydanoz ve dere otuyla yapılmış salataya bol zeytin yağı ve limon katarak kahvaltınızı yapın.. Ekmek bir dilimi geçmesin. Yarım kesme şekerle bir bardak çay yeter. Lokmalarınızı iyice çiğnemelisiniz.

ÖĞLE YEMEĞİ

Öğle yemeğine kadar bol ılık su için. Su detoks için elzemdir. Yemek arasında su içmenizi tavsiye etmeyeceğimiz için yemeğe oturmadan yarım saat kadar önce suyunuzu içmelisiniz.

Öğlen yemeğinde yarım tabak çorbayı ekmeksiz için. Sonra bir tabak sebze yemeği.. Doymazsanız bolca salata yiyebilirsiniz.



Artık akşama kadar yerinizde oturup kalmamalısınız. Bolca su veya sağlığınıza ağız tadınıza uygun bulduğunuz bitkisel çaylar içebilirsiniz.

Yürüyüşler yapmalısınız. İşyerinde ve evde asansörü kullanmamaya çalışmalı, yorgunluğa dönüşmeyecek ölçüde merdivenleri kullanarak hareket ihtiyacınıza katkıda bulunmalısınız.

Akşam yemeği yemeden önce yarım saat yürüyüş yapılmalıdır. İş dönüşü akşam saatlerinde yürümek son derece yararlıdır. Günün stresinin boşalması için harika bir fırsattır.

Soğuk gıdalar ve soğuk sudan uzak durmalısınız. Soğuk su barsakları anında durdurarak sindirim sistemimizin çalışmasını sabote eder. Soğuk su mideye indirilmiş midede yada sindirim sisteminin her hangi bir yerinde patlamaya hazır bir bombadır. Ne zaman ve nereyi ne oranda tahrip edeceğini önceden bilmek çok zordur.

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeğiniz yediyi geçmesin. Yemekleriniz yine hafif, bol salata ile olsun. Ekmek olmasın. Meyve yiyebilirsiniz. Saat dokuzdan sonra artık hiçbir şey yememelisiniz. Sonra gece yarılarına kadar hareketsiz oturup televizyon karşısına mıhlanmayın.

Yatsıya, mesafesinizi kendinize uygun bulduğunuz camiye yürüyerek gidin. Aynı yürüyüşü sabah namazı için de pekalâ yapabilirsiniz. Sadece şu yatsı ve sabah namazlarını camide cemaatle kılmak, isterseniz bir hafta deneyin, göreceksiniz, hayatınıza hayal bile etmediğiniz dinçlik, zindelik ve huzur getirecek..

Bizden söylemesi..