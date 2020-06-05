  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İç savaş resmen patlıyor! Dünyayı tedirgin eden görüntüler

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinden sonra başlayan protestolar Houston eyaletine sıçradı. Bölgede bir silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:09:00 - 2020-06-05 21:15:04
İç savaş resmen patlıyor! Dünyayı tedirgin eden görüntüler

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinden sonra başlayan protesto gösterileri ülke geneline sıçradı. Bu protestolar sırasında Houston eyaletinde bir silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor.Protestoların şiddete dönüştüğü eylemler sırasında Houston eyaletinde silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silah mağazasının kapısı pikap aracın yardımıyla kırıldığı görüldü. Yetkililer silah mağazasına verilen zararın 180 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yalan haber

Kaç sene önceki video bu. 
  • Yanıtla

Vatan

Gezimi vah vah vah  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı