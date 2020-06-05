İç savaş resmen patlıyor! Dünyayı tedirgin eden görüntüler

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ABD'de George Floyd'un öldürülmesinden sonra başlayan protestolar Houston eyaletine sıçradı. Bölgede bir silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı.
ABD'de George Floyd'un öldürülmesinden sonra başlayan protesto gösterileri ülke geneline sıçradı. Bu protestolar sırasında Houston eyaletinde bir silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor.Protestoların şiddete dönüştüğü eylemler sırasında Houston eyaletinde silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silah mağazasının kapısı pikap aracın yardımıyla kırıldığı görüldü. Yetkililer silah mağazasına verilen zararın 180 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdi.