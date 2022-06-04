IC Holding sürdürülebilir yönetimin gelecek 10 yılının temelini atıyor

2022’nin kendileri için sürdürülebilirlikte merkezileşme ve dönüşüm yılı olduğunu belirten IC Holding CEO’su Murad Bayar, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı odağına alan faaliyetlerimizde plastik tüketimimizi ve karbon ayak izimizi azaltmak için çalışmalar yapacağımız, döngüsel ekonomi ile enerji verimliliğine ağırlık vereceğimiz, merkezi sürdürülebilirlik yönetişim organizasyonumuzu tamamlayacağımız bir yıl içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm çalışmalarımızla sürdürülebilirlik için verilen toplam çabaya anlamlı bir katkı yapacağımızı düşünüyoruz” dedi. Bayar, ayrıca “IC Sürdürülebilirlik Takımı, grubumuzun gelecek 10 yıldaki sürdürülebilirlik vizyonuna liderlik edecek” diye konuştu.