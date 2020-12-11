  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İç Anadolu'da cuma namazında yağmur duası
Aktüel

İç Anadolu'da cuma namazında yağmur duası

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:06:47 -
İç Anadolu'da cuma namazında yağmur duası

KIRIKKALE (AA) - Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okunarak, yağmur duası yapıldı.

Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanağa rağmen başta Nur Cami ve Külliyesi olmak üzere bütün camilerde yapılan duaya cemaat "amin" dedi.

Nevşehir'de kent merkezindeki Bekir Efendi Camisi'nde namazın ardından edilen duada, kuraklık yaşanan bölge için yağmur niyazından bulunuldu.

Vatandaşlar, ellerini rahmet ve bereket temennisiyle dua için açtı.

Sivas’ta da tüm camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Camisi’nde yapılan duaya katıldı.

​​​​​​​Vatandaşlar, yağış olması için ellerini semaya açarak dua etti.

Niğde Kalesi içinde bulunan tarihi Alaeddin Camisi'nde ve diğer camilerde cuma namazı öncesi "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin okunan hutbeden sonra cuma namazı kılındı, ardından yağmur duası edildi.

Kayseri'de cuma namazı için camileri dolduran vatandaşlar yağmur duasına da eşlik etti.

Hacı Ahmet Çolakbayrakdar Camisi'nde, cuma namazında imamlar, uzun süredir devam eden kuraklığın sona ermesi, toprağın yağmurla buluşması için dua etti.

Vatandaşlar duaya "amin" diyerek katıldı.

Kırşehir'deki camilerde de cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde din görevlisinin suyun önemi ile ilgli hutbenin ardından cemaatle yağmur duası edildi.

​​​​​​​Namaza gelen cemaat, imamın duasına "amin" diyerek eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Merkel: Tüm dengeler değişecek
Dünya

Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay