İç Anadolu'da cuma namazında yağmur duası

KIRIKKALE (AA) - Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığınca, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okunarak, yağmur duası yapıldı.

Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanağa rağmen başta Nur Cami ve Külliyesi olmak üzere bütün camilerde yapılan duaya cemaat "amin" dedi.



Nevşehir'de kent merkezindeki Bekir Efendi Camisi'nde namazın ardından edilen duada, kuraklık yaşanan bölge için yağmur niyazından bulunuldu.

Vatandaşlar, ellerini rahmet ve bereket temennisiyle dua için açtı.



Sivas’ta da tüm camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Camisi’nde yapılan duaya katıldı.

​​​​​​​Vatandaşlar, yağış olması için ellerini semaya açarak dua etti.



Niğde Kalesi içinde bulunan tarihi Alaeddin Camisi'nde ve diğer camilerde cuma namazı öncesi "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin okunan hutbeden sonra cuma namazı kılındı, ardından yağmur duası edildi.

Kayseri'de cuma namazı için camileri dolduran vatandaşlar yağmur duasına da eşlik etti.

Hacı Ahmet Çolakbayrakdar Camisi'nde, cuma namazında imamlar, uzun süredir devam eden kuraklığın sona ermesi, toprağın yağmurla buluşması için dua etti.

Vatandaşlar duaya "amin" diyerek katıldı.



Kırşehir'deki camilerde de cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde din görevlisinin suyun önemi ile ilgli hutbenin ardından cemaatle yağmur duası edildi.

​​​​​​​Namaza gelen cemaat, imamın duasına "amin" diyerek eşlik etti.