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Aktüel İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da sağanak bekleniyor
Aktüel

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da sağanak bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Ankara dahil yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 09:42:00 -
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da sağanak bekleniyor

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Ankara dahil yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

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