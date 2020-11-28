  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:27:18 -
İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Niğde de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 10.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Nevşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Kentin işlek caddelerinde yasakların başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu ortadan kalkarken sokağa çıkma yasağına halkın uyum sağladığı görüldü. Vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

- Kayseri

Kayseri'de tedbirler öncesinde vatandaşlar meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı ve kentte sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

- Yozgat

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet ekipleri araçlardan anons yaparak vatandaşlara kısıtlamanın başlayacağını duyurdu. Kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddelerde tedbir alan trafik polisleri araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

- Sivas

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi. Esnaf, tedbirlerin uygulanmasına dakikalar kala son hazırlıklarını tamamlayarak iş yerlerini kapattı. Kısıtlamanın başlamasıyla tarihi kent meydanı başta olmak üzere, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı’nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri saat 20.00'den sonra caddelerden geçen araç sürücülerini uyardı.

- Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Ahi Evran ve Cacabey meydanlarında sessizlik hakim oldu. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

- Niğde

Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Emniyet ekipleri, kent merkezinde anonslarla vatandaşları uyardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi
Gündem

Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi

Türkiye ile Libya arasındaki Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası birinci yılını geride bırakırken Libya Hükümeti ABD İşleri Da..
Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu
Gündem

Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu

TELE1'de hükümete karşı propaganda yayınları yapan Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi'nde karaladığı yazıyla Bilim Kurulu üyelerinin ismini yazar..
İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!
Dünya

İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!

ABD, ABD'nin Nimitz uçak gemisini ve diğer savaş gemilerini Irak ve Afganistan'dan askerlerin geri çekilmesini desteklemek için Basra Körfez..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay