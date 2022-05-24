İburamin Cold şurup neye iyi geliyor? 6 yaş üstü günde kaç kez İburamin Cold içebilir?

İburamin Cold kullanacak olanlar bu ilacın ne için kullanıldığını, hangi hastalıklara iyi geldiğini, ilaçın nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, İburamin Cold şurup kaç yaşa kaç ölçek verilir?

İburamin Cold şurup neye iyi gelir?

İburamin Cold şurup soğuk algınlığı, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığını içeren belirtilerin giderilmesinde kullanılır.

İburamin Cold şurup nasıl kullanılır?

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3 – 4 kez 1 – 2 ölçek kullanılır.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

İstenmeyen etkiler, semptomları kontrol altına almak için gerekli olan en düşük etkin dozun en kısa sürede kullanılması ile en aza indirilebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

60 yaş üzerindeki bireylerde ibuprofene bağlı mide kanaması riski artmaktadır.

İburamin Cold şurup nasıl saklanır?

İburamin Cold şurup 25°C altındaki oda sıcaklığında kendi ambalajı içerisinde saklanmalıdır.

İburamin Cold şurup yan etkileri var mıdır?

Her ilaçta alerji, yan etki riski vardır. İburamin Cold şurup içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olanlarda yan etki görülebilir.

Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi varsa (aşırı duyarlılık - alerji)

Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti)

Kan basıncında yükselme (hipertansiyon)

Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı

Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit)

Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu)

Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması)

Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması)

Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme)

Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme)

Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)

Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı - halüsinasyon)

DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir.

DRESS’in belirtileri şunlardır; döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı.