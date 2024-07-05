İbretlik, komedi filmi gibi olay… Sopayı yiyen “itperest eniğe dönüştü”

Başıboş sokak köpeği sorunu özellikle son yıllarda giderek büyüdü. Sayıları giderek artan başıboş köpekler, hem çeşitli saldırılara hem de trafik kazalarına neden oluyor. Öyle ki yaşanan sorun, çocuklarımızı sokaklarda güvenli şekilde oynayamayacak hale getirdi.

Konuyla ilgili yakın zamanda TBMM'ye gelecek çalışma öncesi sosyal medyaya dikkat çeken bir video yansıdı. Başıboş sokak köpeklerini izinsiz bir şekilde besleyen bir kadın, kendisine tepki gösteren mahalle sakinleriyle kavga etti.

Mahalleliyi tahrik etmeye kalktı

Kadın, mahallenin çeşitli bölgelerine sokak köpeklerini beslemek için koyduğu yiyecekleri toplayarak çöpe atan mahalle sakinlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alarak 'görüntüleri yayınlayacağım' diyerek tahrik etti. Aynı zamanda savcılığa vermekle tehdit etti.

O anlarda yaşlı bir vatandaş, kadına "Aslında size köpek gibi muamele yapmak lazım." dedi.

Kadın tahriğe devam edince daha fazla dayanamayan yaşlı adam, elindeki sopayla kadına vurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadının kameraya oynamak için attığı çığlıklar izleyenleri güldürdü. Bazı vatandaşlar kadının sesini yavru köpeğe benzetti. Sosyal medyada "kadın sopayı yiyince eniğe döndü" yorumları yapıldı.