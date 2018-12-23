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İbret! Bir devrin içyüzü

Ecdadımızın yaşadıkları, aslında bizlere örnek olması gereken acı olaylardan ne kadar haberdarız?

23 Aralık 2018 Pazar 13:33
İbret! Bir devrin içyüzü

Aziz ecdadımızın, öldükten sonra arkalarında bir sevap kapısı bırakmak düşüncesiyle binbir emekle yaptırdığı vakıf eserlerinin, bir dönemde sadece hava parası beşyüzbin lira yaparken, yok pahasına, onsekiz liraya Ermenilere kiraya verildiğini….

Yapılan devrimlerden sonra “Şapka inkılabına aykırıdır” gerekçesiyle o güzelim sanat eseri mahiyetindeki ecdad mezar taşlarımızın “fesli-sarıklı” olan baş kısımlarının kırdırıldığını…

Koskoca İstanbul’da, namaz kıldırabilecek kadar dahi bilgiye sahip insan bulunamadığından bir dönemde Süleymaniye Camii’ne mahalle bekçisinin imam yapıldığını…

Sultanahmet Camii’nin bir dönem depo olarak kullanıldığını…

Fatih Camii’nin askerlerle doldurulup bir nev’î kışla görevi gördüğünü, askerlerin silahlarından çıkan mermilerin hâlâ izleri olan deliklerin silinmediğini…

Biliyor muydunuz?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:33
  1. İstanbul
  2. vakıf eserleri
  3. Ermeniler
  4. Şapka inkılabı
  5. mezar taşları
  6. Süleymaniye Camii
  7. Sultanahmet Camii
  8. Fatih Camii

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