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Medya İbrahim Tatlıses kaç yılında vuruldu?
Medya

İbrahim Tatlıses kaç yılında vuruldu?

Yıllar sonra yeniden İBO Show isimli programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses neden vuruldu? soruları merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:38:00 -
İbrahim Tatlıses kaç yılında vuruldu?

İBO Show tanıtımları yayınlanmaya başladığından beri internetin en çok aratılan isimlerinden biri ibrahim Tatlıses oldu. İbo Show'un bu akşam yayınlanması ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in ne zaman vurulduğu sorusu merak kazandı. 

İbrahim Tatlıses kaç yılında vuruldu?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.

İbrahim Tatlıses kaç yaşındadır?

1 Ocak 1952'de Şanlıurfa'da doğan İbrahim Tatlıses 68 yaşında.

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