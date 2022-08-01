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Aktüel İbrahim Tatlıses hakkında şok iddia!
Aktüel

İbrahim Tatlıses hakkında şok iddia!

Kebap salonlarının ve şirketlerinin, doğalgaz ve elektrik borçlarını ödemediği, devlete 120 milyon TL borcu olduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses'i, eski dostu türkücü Şivan Perwer'in de icraya verdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 11:01:00 -
İbrahim Tatlıses hakkında şok iddia!

Kebap salonlarının ve şirketlerinin, doğalgaz ve elektrik borçlarını ödemediği, devlete 120 milyon TL borcu olduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses'i, eski dostu türkücü Şivan Perwer'in de icraya verdiği iddia edildi.

İbrahim Tatlıses’in Şivan Perwer’e borcu olduğunu ve Perwer’in İbrahim Tatlıses’i icraya verdiği iddia edildi. Ahmet Tatlı "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek babası İbrahim Tatlıses’in mallarına şerh koydurmuştu. Tatlıses ise oğluna konserinde üstü kapalı olarak, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar.

Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" sözleri ile cevap vermişti.

Bu gelişmenin ardından ise Tatlıses’in tüm taşınır ve taşınmaz varlıklarının üzerinde hacizler olduğu ve milyonlarca lira vergi borcu olduğu iddia edilmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ise İbrahim Tatlıses’in mal varlıkları ile ilgili haciz belgelerini yayınladı.

Ayrıca Onur Akay, İbrahim Tatlıses’in Şivan Perwer’e borcu olduğunu ve Perwer’in Tatlıses’i icraya verdiğini duyurdu. Akay, “Birçok alanda yatırımı olan ve çoğunda büyük zararlar eden İbrahim Tatlıses’in ayrıca şirketlerinin, kebap salonlarının elektrik, doğalgaza da borçları bulunuyor.

Yani devlete 120 milyon TL borcu olduğunu öğrendim. Bu borçları yüzünden tüm mal varlıklarına haciz konulan Tatlıses’in, Kürt kökenli sanatçı Şivan Perwer’le de mahkemelik olduğunu da öğrendim.

ŞİVAN PERWER İCRAYA VERDİ

Perwer, 2014 yılında İbrahim Tatlıses’e karşı açtığı telif davasını kazanmış. Ancak telif davasını kazanmasına rağmen Perwer’e, İbrahim Bey tarafından hiç bir ödeme yapılmamış. Bunun üzerine de Şivan Perwer’in avukatları da İbrahim Tatlıses’i icraya vermiş.” ifadelerini kullandı.

 

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