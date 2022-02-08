İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Lekesiz cildin sırrı bu yağ

İbrahim Saraçoğlu sağlıklı ve şifalı kürleriyle tanınıyor. Peki üzüm çekirdeği yağının faydaları neler? İşte yanıtı...

Saraçoğlu üzüm çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

Soğuk pres yöntemi ile alınan yağ, daha sonra istenirse yemeklerin içinde kaynamaya bırakılabilir. Üzüm çekirdeği yağını salatalarda da kullanarak vücudunuza alabilirsiniz. Günlük cilt kremi içerisine ekleyip cilde tatbik edebilir yahut daha sağlıklı saçlar için saçlarınızın durulama suyuna ekleyebilirsiniz.

Üzüm çekirdeği yağı günde kaç kere kullanılır?

Üzüm çekirdeği yağını günde bir tatlı kaşığı alınacağını uzmanlar tarafından önerilmekte. Üzüm çekirdeği yağı, üzüm çekirdeğinin soğuk pres yoluyla sıkılmasından elde edilen bir yağdır.

Üzüm çekirdeği yağının faydaları

Üzüm çekirdeği yağı ağız yoluyla alındığında, kolesterol ve trigliserit düşürücü, hücre yenileyice, kan temizleyici, alerjiye karşı direnç kazandırıcı, damar sertliğini önleyici, damar genişlemesini sağlayıcı, kalp sağlığını koruyucu, bağışıklık sistemi güçlendirici, cilt besleyici ve temizleyicidir.

Üzüm çekirdeği yağı preslenmiş üzüm içindeki tohumlardan elde edilen tam bir güzellik kaynağıdır.

Kozmetik ürün geliştiricisi Michelle Fry, üzüm çekirdeği yağını vazgeçilmez buluyor ve "üzüm çekirdeği yağı vitaminler, fitoseramidler ve antioksidanlarla doludur" diyor.

Antienflamatuvar

Antimikrobiyal

Aantioksidan

Üzüm çekirdeği yağında bulunan yüksek miktarda omega zinciri yağ asitleri ve E vitamini ile birlikte bu özellikler, onu cilt için popüler bir topikal tedavi haline getirmiştir.

Üzüm çekirdeği yağı nasıl yapılır?

Üzüm çekirdeği yağı, sirke ve şarap yapımı esnasında kullanılan üzümlerin çekirdeklerinden yapılıyor. Renksiz ve hafif bir dokuya sahip olan bu yağ, üzüm çekirdeklerinin soğuk pres yoluyla sıkılmasından elde ediliyor.