İbrahim Saraçoğlu diz ağrıları için defne yaprağı kürü: çaresini bulmak için o ağacın yaprağı!

Defne yaprağı yüksek oranda kalsiyum minerali içermektedir. Aynı zamanda doğal bir ağrı kesici etkisi vardır. Bu sebepten dolayı diz ağrıları için kullanmaktayız. Genel olarak ameliyat istenen diz ağrılarında ameliyat sonrası sorunların daha çok arttığı gözlenmiştir. Bu yüzden bu kür ile ağrılarınızı en aza indirebilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu kemik kireçlenmesi yüzünden çekilen ağrıları bir ayda önleyecek olan doğal tarifi verdi.