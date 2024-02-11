İbrahim Saraçoğlu diz ağrıları için defne yaprağı kürü: çaresini bulmak için o ağacın yaprağı!
Defne yaprağı yüksek oranda kalsiyum minerali içermektedir. Aynı zamanda doğal bir ağrı kesici etkisi vardır. Bu sebepten dolayı diz ağrıları için kullanmaktayız. Genel olarak ameliyat istenen diz ağrılarında ameliyat sonrası sorunların daha çok arttığı gözlenmiştir. Bu yüzden bu kür ile ağrılarınızı en aza indirebilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu kemik kireçlenmesi yüzünden çekilen ağrıları bir ayda önleyecek olan doğal tarifi verdi.
Saracoglu Diz Ağrıları İçin Defne Yaprağı Kürü Tarifi
- 20- 25 adet defne yaprağı
- Kolonya
- 1 litre su
Defne yapraklarını 1 litre suyun içine koyun ve cam kavanoza yerleştirin. Bu şekilde suyun içinde 15 gün kadar beklemesi gerekmektedir. Defne yaprağının doğal etkisi su ile karışmasını istemekteyiz. 15 günün sonrasın 100 mililitre kolonyayı da karışımın içine döküp karıştırın.
Her akşam bu suyu dizlerinize sürüp bekleyin. Kolonya ile daha hızlı buharlaşma olup işlemi hızlandırma amaçlanmıştır.
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