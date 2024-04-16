İbrahim Saraçoğlu 3 bitkiyi öneriyor: Gizli şekeri önlüyor! Şifayı bulamamaktan çok dertli, canı sıkılanlara...
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kan şekerinde problem yaşayanlar ve gizli şeker korkusu olanlar için önerilerini bir araya getirdik. İşte Saraçoğlu'nun önerdiği 3 şifalı bitki…
Kan şekeri, gizli şeker, diyabet en çok araştırılan sağlık problemlerinin başında geliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu şeker hastası olanlar için birçok bitki tavsiye ediyor. Saraçoğlu'nun kan şekerine yönelik önerdiği bitkileri bir araya getirdik.
İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN ÖNERDİĞİ 3 ŞİFALI BİTKİ
Sinirli ot
Gizli şekere karşı yardımcı ve destekleyicidir
Çörekotu yağı
Kan şekerinin düşürülmesine karşı yardımcı ve destekleyicidir
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yasemin
Kan şekerini dengeleyici olarak yardımcı ve destekleyicidir.
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