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Kadın - Aile İbrahim Saraçoğlu 3 bitkiyi öneriyor: Gizli şekeri önlüyor! Şifayı bulamamaktan çok dertli, canı sıkılanlara...
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu 3 bitkiyi öneriyor: Gizli şekeri önlüyor! Şifayı bulamamaktan çok dertli, canı sıkılanlara...

Yeniakit Publisher
2024-04-16 22:44:00 - 2024-04-16 23:12:52
İbrahim Saraçoğlu 3 bitkiyi öneriyor: Gizli şekeri önlüyor! Şifayı bulamamaktan çok dertli, canı sıkılanlara...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kan şekerinde problem yaşayanlar ve gizli şeker korkusu olanlar için önerilerini bir araya getirdik. İşte Saraçoğlu'nun önerdiği 3 şifalı bitki…

Kan şekeri, gizli şeker, diyabet en çok araştırılan sağlık problemlerinin başında geliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu şeker hastası olanlar için birçok bitki tavsiye ediyor. Saraçoğlu'nun kan şekerine yönelik önerdiği bitkileri bir araya getirdik.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN ÖNERDİĞİ 3 ŞİFALI BİTKİ

Sinirli ot

Gizli şekere karşı yardımcı ve destekleyicidir

Çörekotu yağı

Kan şekerinin düşürülmesine karşı yardımcı ve destekleyicidir
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yasemin

Kan şekerini dengeleyici olarak yardımcı ve destekleyicidir.

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