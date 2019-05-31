0553 313 94 23

İbrahim Öztek: "Bakü, en kısa zamanda Olimpiyat adaylığı konusunda pek çok ülkeyi geride bırakacak"

Türkiye Olimpian Derneği Başkanlarından ve TMOK üyesi Prof.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:52
İbrahim Öztek: "Bakü, en kısa zamanda Olimpiyat adaylığı konusunda pek çok ülkeyi geride bırakacak"

Türkiye Olimpian Derneği Başkanlarından ve TMOK üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Bakü, en kısa zamanda Olimpiyatlara aday üyeliğinde pek çok ülkeyi geride bırakacak, eminim" dedi.


Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Arsenal’i 4-1 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu. Türkiye Olimpian Derneği Başkanlarından ve TMOK üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, Bakü’de oynanan UEFA Avrupa Ligi finali nedeni ile takımlardan ziyade Azerbayca’ın sportif başarılarını dile getirdi. Öztek, "Bu yarışmalar için şüphesiz yüksek seviyeli bir organizasyon gerçekleşti. Çünkü Azerbaycan, 25 yıldır çok sayıda uluslararası toplantı, organizasyon ve dünya çapında yarışmalara ev sahipliği yaptı ve hepsinden de yüzünün akı ile çıktı" dedi.



"Türkiye’den de çok sayıda seyirci gitmekte"


Öztek, sözlerine şöyle devam etti:


"Azerbaycan’da yapılan pek çok şampiyonaya özellikle futbol maçlarına Türkiye’den de çok sayıda seyirci gitmekte. Bun da Azerbaycan’ın Türkiye’ye uyguladığı sadeleştirilmiş vizenin önemi büyük. Bunun yanı sıra konaklamada da sıkıntı çekilmemekte. Bu yarışma için dünyanın pek çok yerinden seyirci kitleleri Bakü’yü doldurdu. Olimpik stadyumu, olimpik tesis ve konaklama yerleri ile Bakü, en kısa zamanda Olimpiyatlara da aday üyeliğinde pek çok ülkeyi geride bırakacağına eminim. 2015 yılında ilk kez düzenlenen Avrupa Oyunları, Ardından Bakü caddelerini inleten Formula 1 otomobilleri, daha sonra İslami Dayanışma oyunları ile Kafkasların yıldızı Azerbaycan sporun her dalında 2000’li yıllardan bu tarafa 40 kadar organizasyon düzenleyerek, çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da sırada. Bu organizasyonlar en az 50 ülkenin katılımı ile önemli kültürel, sosyal ve turistik tanıtımları gerçekleştirdi. Bakü’ye renk kattı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:52
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki saldırılar için başsağlığı mesajı
    1. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    2. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    3. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    4. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    5. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    6. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    7. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    8. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    9. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    10. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    11. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    12. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    13. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    14. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    15. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    16. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    17. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    18. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    19. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    20. Türkiye korkusu sardı: Eğer o da..
    21. Bakan Selçuk'tan öğrencilere başarı..
    22. Bugün (31 Mayıs) İstanbul, Ankara,..
    23. “Pinhan Restoran” davasının sanığı..
    24. İbrahim Öztek: "Bakü, en kısa zamanda..
    25. Antalya'da kayıp belediye çalışanının..
    26. Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını..
    27. BM, Bahreyn çalıştayına davet edilmedi
    28. Polisten sürücülere kuşburnu ikramı
    29. Bursa’da gümrük kaçağı telefon..
    30. Bakan Akar açıkladı! Rusya ve..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı