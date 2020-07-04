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Aktüel

İbrahim Maalouf, 21 Kasım'da İstanbul'da konser verecek

Yeniakit Publisher
2020-07-04 13:46:36 -
İbrahim Maalouf, 21 Kasım'da İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Trompetin usta ismi İbrahim Maalouf, 21 Kasım'da, Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Lübnan kökenli Fransız müzisyen yeni albümü "S3NS"in dünya turnesi kapsamında konser verecek.

Geleneksel üç sübaplı trompet yerine, babası Nassim Maalouf'un icat ettiği çeyrek tonların çalınmasına imkan veren dört supaplı trompeti çalan ünlü sanatçı, Pozitif ve Pasion Turca sponsorluğunda sahne alacak.

Kariyeri boyunca binden fazla konser veren ve 5 kez dünya turnesi yapan Maalouf, Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi ünlü isimlerle de aynı sahneyi paylaştı.

Caz, pop ve rock türleri arasında gezinen 11. stüdyo albümü "S3NS"i 2019'un Eylül ayında paylaşan başarılı isim, son albümünde piyano, saksafon ve keman virtüözleri Harold López-Nusa, Alfredo Rodriguez, Roberto Fonseca, Irving Acao ve Yilian Canizares ile çalıştı.

Birçok film müziğine de imza atan Maalouf, 2007'den bu yana yayımladığı 17 albümde prodüktör, besteci ve aranjörlük gibi rolleri de üstlendi.

Genç müzisyen, 2010'da "Fransız Caz Ödülleri"nde, "Yılın Enstrümantal Keşfi" ödülünü alırken 2014'te "Fransız Müzik Ödülleri"nde ise "En İyi Uluslararası Müzisyen" ödülünü kazanmıştı.


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