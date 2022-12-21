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Gündem İbrahim Kalın'dan Taliban'a "üniversite" tepkisi!
Gündem

İbrahim Kalın'dan Taliban'a "üniversite" tepkisi!

Taliban yönetimindeki Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı'nın, kız öğrencilerin devlet ve özel üniversitelere girişlerini askıya almasına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İslam’ın ruhuna aykırı bir karar." değerlendirmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 10:59:00 -
İbrahim Kalın'dan Taliban'a "üniversite" tepkisi!

Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, kız öğrencilerin devlet ve özel üniversitelere girişini ikinci bir emre kadar askıya aldı.

Afganistan'ın kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış." dedi.

Kalın, mesajına şu değerlendirme ile devam etti:

İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok.

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