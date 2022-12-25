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Gündem İbrahim Kalın'dan efsane kapak! Neye uğradığını şaşıracak
Gündem

İbrahim Kalın'dan efsane kapak! Neye uğradığını şaşıracak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya terör örgütü PKK ile ilgili tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 14:38:00 -
İbrahim Kalın'dan efsane kapak! Neye uğradığını şaşıracak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya terör örgütü PKK ile ilgili tepki gösterdi.

Terör destekçilerinin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği şiddet olaylarının görüntülerini paylaşan Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütü." ifadelerini kullandı.

"Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar"

İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'ya tepki göstererek, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz aynı terör örgütü. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katletti. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız? Hepimiz PKK'yız diye slogan atıyorlar. Başkan yorum yok" dedi.

 

 

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Yorumlar

Ferhat

Editör kardeşlerim şu "kapak" kelimesini kullanmayın. Bunun rumcadan "kapaki" kelimesinden geldiğini. Bu sana kapak olsun lafının yine rumcadan geldiğini ve anlamının da pek hoş olmadığını öğrendim. B

TC Bursa

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyenler unutmasın, yılan eninde sonunda döner seni sokar, tıpkı PKK gibi, tıpkı Feto ve benzerleri gibi. Yılanın başını tezken koparmak lazımdır.
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