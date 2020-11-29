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Siyaset İbrahim Kalın'dan CHP'li Başarır'a sert tepki
Siyaset

İbrahim Kalın'dan CHP'li Başarır'a sert tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "satılmış ordu" diyerek hakaret eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:15:00 -
İbrahim Kalın'dan CHP'li Başarır'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili söylediği skandal sözlere çok sert tepki gösterdi.

Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

fikret

ALİ MAHİR BAŞARANIN babasını sorduk şikayet etmek için yakınlarına bilen yokmuş babasını tanıyan varsa haber versin
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Mikail okuroğlu

Yokmu bunlara hesap soracak kânun gerektiği gibi çıkarın inşaallah ben içimden diyeceğimi dedim....
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