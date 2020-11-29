İbrahim Kalın'dan CHP'li Başarır'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili söylediği skandal sözlere çok sert tepki gösterdi.

Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.