İbrahim Cerrah kimdir?

İbrahim Cerrah’ın hakkındaki davaya ilişkin son dakika gelişmesi. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim Cerrah, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yaklama kararı bulunan Polis Akademisi'nde ders veren Prof. Dr. İbrahim Cerrah yurtdışına kaçmak isterken İzmir Adnan Menderes Havalımanı'nda gözaltına alınmıştı. Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Prof. Dr. İbrahim Cerrah yurtdışına gitmek için geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Polis Akademisi'nde öğrenciyken ayrılan ve gittiği İngiltere'de gördüğü eğitim sonrası tekrar Türkiye'ye dönen İbrahim Cerrah'ın Polis Akademisi'nde ders vermişti. FETÖ’cü Önder Aytaç’ın numarasını yayınladığı ve “Cerrah” diye telefonuna kaydettiği isim Prof. Dr. İbrahim Cerrah olduğu ortaya çıkmıştı.