  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İbnülemin Kemal rahmetle yâd edildi
Aktüel

İbnülemin Kemal rahmetle yâd edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-24 09:42:00 -
İbnülemin Kemal rahmetle yâd edildi

Osmanlı’nın son döneminin devlet adamı, tarihçi, hattat ve edebiyatçı İbnülemin Mahmut Kemal İnal, vefatının 66. yılında düzenlenen etkinlikte anıldı.

Etkinlik, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon’da gerçekleştirildi. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar, “Mahmut Kemal İnal’ın kendine has mümtaz bir kişiliği, eserleri ve fikirleri var. Günümüz şartlarında Mahmut Kemal İnal’ın çalışmalarının topluma nasıl bir faydası olabileceğini tartışmak üzere bu anma programlarını yapıyoruz” dedi.

Yapar, Biyografi Enstitüsünün de bu amaçla kurulduğuna dikkati çekerek, “İnal’ın kendisi zaten bir biyografi yazarıdır. Son dönem Osmanlı sadrazamlarının ve devlet adamlarının biyografilerini yazmış bir isim. Tarihi anlatım da içeriyor” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23