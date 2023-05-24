İbnülemin Kemal rahmetle yâd edildi

Etkinlik, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon’da gerçekleştirildi. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar, “Mahmut Kemal İnal’ın kendine has mümtaz bir kişiliği, eserleri ve fikirleri var. Günümüz şartlarında Mahmut Kemal İnal’ın çalışmalarının topluma nasıl bir faydası olabileceğini tartışmak üzere bu anma programlarını yapıyoruz” dedi.

Yapar, Biyografi Enstitüsünün de bu amaçla kurulduğuna dikkati çekerek, “İnal’ın kendisi zaten bir biyografi yazarıdır. Son dönem Osmanlı sadrazamlarının ve devlet adamlarının biyografilerini yazmış bir isim. Tarihi anlatım da içeriyor” şeklinde konuştu.