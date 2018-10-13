

Bunlar arasında yabanî kekik özel bir yer tutuyor.

Çoğunlukla yüksek, kıraç ve çorak yerlerde yetişen yabani kekikin kırmızıya çalan beyaz renkte çiçekleri var. Dalları batak sazı dallarına benziyor. Onun çiçekleri de yuvarlaktır.



Kekik, eritici ve parçalayıcıdır; donmuş kanı bile eritip, parçalar.

Kekik şurubu, kışın soğuktan titremeyi önler.

Siğilleri yok eder.

Göğüsü ve akciğeri temizler; balgam atılmasını kolaylaştırır; balla karıştırılıp kaynatılırsa göğüs ve kaburgaların alt tarafındaki ağrıları iyi eder ve kurutucu etkisi dolayısıyla kan tükürmeyi önler.

Yiyeceklere katıldığında, görme gücünü korur ve görme zaafını giderir.

Hazım (sindirim) için uygundur.

Onun şurubu sindirimdeki bozuklukları (kötü sindirimi) giderir ve iştahı azaltır.

İdrar söktürür; kurtları döker; 2-4 dirhem içilirse, balgami hırıltıları temizler; ishal etkisi yapar.

TAZE PIRASAYA ÖVGÜ

İbn-i Sina pırasaya da önem veriyor. Pırasanın tazesi, cerahati tedavi eder.

Pırasanın kabuğu, sirkeyle dalak üzerine tatbik edilir ve kuru yaprağı içilirse, dalağın rahatsızlığını giderir.

Yaprağı ise, mızraklı kandiriyun yaprağı gibi, idrar söktürücüdür.

İbn-i Sina’nın ikilisi: Kekik ve pırasaymış

Hekimlerin piri İbn-i Sina`nın “Tıp Kanunu`” kitabından bugüne kadar hiçbir yerde rastlamadığınız çok özel formüllerle şifalı bitkilerin reçeteleri gün ışığına çıkarıldı.

Bunlar arasında yabanî kekik özel bir yer tutuyor.

Çoğunlukla yüksek, kıraç ve çorak yerlerde yetişen yabani kekikin kırmızıya çalan beyaz renkte çiçekleri var. Dalları batak sazı dallarına benziyor. Onun çiçekleri de yuvarlaktır.

Kekik, eritici ve parçalayıcıdır; donmuş kanı bile eritip, parçalar.

Kekik şurubu, kışın soğuktan titremeyi önler.

Siğilleri yok eder.

Göğüsü ve akciğeri temizler; balgam atılmasını kolaylaştırır; balla karıştırılıp kaynatılırsa göğüs ve kaburgaların alt tarafındaki ağrıları iyi eder ve kurutucu etkisi dolayısıyla kan tükürmeyi önler.

Yiyeceklere katıldığında, görme gücünü korur ve görme zaafını giderir.

Hazım (sindirim) için uygundur.

Onun şurubu sindirimdeki bozuklukları (kötü sindirimi) giderir ve iştahı azaltır.

İdrar söktürür; kurtları döker; 2-4 dirhem içilirse, balgami hırıltıları temizler; ishal etkisi yapar.

TAZE PIRASAYA ÖVGÜ

İbn-i Sina pırasaya da önem veriyor. Pırasanın tazesi, cerahati tedavi eder.

Pırasanın kabuğu, sirkeyle dalak üzerine tatbik edilir ve kuru yaprağı içilirse, dalağın rahatsızlığını giderir.

Yaprağı ise, mızraklı kandiriyun yaprağı gibi, idrar söktürücüdür.