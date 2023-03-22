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Oruç İbn-i Sina 1000 yıl öncesinden uyardı! Ramazan’da bu 3 besini mutlaka tüketin
Oruç

İbn-i Sina 1000 yıl öncesinden uyardı! Ramazan’da bu 3 besini mutlaka tüketin

Yeniakit Publisher
2023-03-22 13:37:00 -
İbn-i Sina 1000 yıl öncesinden uyardı! Ramazan’da bu 3 besini mutlaka tüketin

Ünlü İslam alimi İbn-i Sina yaklaşık 1000 yıl öncesinde susuzluğa karşı önemli besin tavsiyelerinde bulunmuştu. İbn-i Sina Ramazan ayında susuzluğa karşı güçlü kalmak için oruç tutanlara şu tavsiyelerde bulundu. İşte detaylar...

Ünlü bilim insanı İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdiği besin tavsiyeleri ile insanlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayında oruç tutan insanlar gün içerisinde susuzluğa karşı dirençli olmak için araştırmalar yapıyor. İşte İbn-i Sina'nın susuzluğa karşı önerdiği besinler...

İBN-İ SİNA REÇETESİ: DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Ünlü düşünür İbn-i Sina Ramazan ayında iftardan sonra ve sahur vaktine girmeden önce demirhindi şerbeti tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu şerbeti tüketerek susuzluğunuzu gün içinde en aza indirebilirsiniz.

İBN-İ SİNANIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN

  • Demirhindi
  • Kayısı kompostosu
  • Armut

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI

  • Susuzluğa karşı etkilidir
  • Kusmaya karşı etkilidir
  • Safrayı bağırsaklar yoluyla atar
  • Ateşli hastalıklarda faydalıdır
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