İbn-i Sina 1000 yıl öncesinden uyardı! Ramazan’da bu 3 besini mutlaka tüketin
Ünlü İslam alimi İbn-i Sina yaklaşık 1000 yıl öncesinde susuzluğa karşı önemli besin tavsiyelerinde bulunmuştu. İbn-i Sina Ramazan ayında susuzluğa karşı güçlü kalmak için oruç tutanlara şu tavsiyelerde bulundu. İşte detaylar...
Ünlü bilim insanı İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdiği besin tavsiyeleri ile insanlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayında oruç tutan insanlar gün içerisinde susuzluğa karşı dirençli olmak için araştırmalar yapıyor. İşte İbn-i Sina'nın susuzluğa karşı önerdiği besinler...
İBN-İ SİNA REÇETESİ: DEMİRHİNDİ ŞERBETİ
Ünlü düşünür İbn-i Sina Ramazan ayında iftardan sonra ve sahur vaktine girmeden önce demirhindi şerbeti tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu şerbeti tüketerek susuzluğunuzu gün içinde en aza indirebilirsiniz.
İBN-İ SİNANIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN
- Demirhindi
- Kayısı kompostosu
- Armut
DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI
- Susuzluğa karşı etkilidir
- Kusmaya karşı etkilidir
- Safrayı bağırsaklar yoluyla atar
- Ateşli hastalıklarda faydalıdır