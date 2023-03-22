İbn-i Sina 1000 yıl öncesinden uyardı! Ramazan’da bu 3 besini mutlaka tüketin

Ünlü bilim insanı İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdiği besin tavsiyeleri ile insanlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayında oruç tutan insanlar gün içerisinde susuzluğa karşı dirençli olmak için araştırmalar yapıyor. İşte İbn-i Sina'nın susuzluğa karşı önerdiği besinler...

İBN-İ SİNA REÇETESİ: DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Ünlü düşünür İbn-i Sina Ramazan ayında iftardan sonra ve sahur vaktine girmeden önce demirhindi şerbeti tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu şerbeti tüketerek susuzluğunuzu gün içinde en aza indirebilirsiniz.

İBN-İ SİNANIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN

Demirhindi

Kayısı kompostosu

Armut

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI