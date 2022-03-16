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Aktüel İblisin çocukları, bu defa 95 yıllık tarihi cezaevini kundakladı!
Aktüel

İblisin çocukları, bu defa 95 yıllık tarihi cezaevini kundakladı!

Yaz aylarında ormanları ateşe vererek ciğerlerimizi yakan terör örgütü PKK’nın iblisleri, bu kez tarihi bir cezaevini kundakladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 09:53:00 -
İblisin çocukları, bu defa 95 yıllık tarihi cezaevini kundakladı!

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Fabrikaları, iş makinelerini, okulları, kamu kurumlarını yakan ve kendilerine, ‘Ateşin çocukları’ adını veren alçaklar, Aksaray Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde bulunan, 1927 yılında yapılan ve iki yıldır boş olan tarihi cezaevine sabotaj düzenledi. Yangın sonrası saldırıyı üstlenen Ateşin Çocukları İnisiyatifi, geçtiğimiz yaz aylarında Kandil’in talimatlarıyla ormanları ateşe vermiş, önce bunu gururla dünyaya duyurmuş ancak gelen tepkiler üzerine inkar etmişlerdi.

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