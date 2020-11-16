  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İBB'nin rezalet diziyle ilgili paylaşımı olay oldu!
Medya

İBB'nin rezalet diziyle ilgili paylaşımı olay oldu!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İBB'nin resmi Twitter hesabı, 'Başörtüsü'nü cinsel bir obje olarak kullanarak İslami değerlere alenen saygıslzlık eden Netflix'in yeni Türk dizisi 'Bir Başkadır' ile ilgili tuhaf bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:20:00 - 2020-11-16 12:24:02
İBB'nin rezalet diziyle ilgili paylaşımı olay oldu!

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in geçtiğimiz gün yayına soktuğu skandal Türk yapımı 'Bir Başkadır' dizisindeki otobüs sahnesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç bir gönderme geldi.

Dizide bir karakterin 24 numaralı Beykoz otobüsüne binmesine kafayı takan İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye, Beykoz/ Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" ifadelerini yer verildi.

Tuhaf karşılandı

İBB'nin tuhaf paylaşımı kısa sürede olay oldu. Paylaşımın altına "Kurgu o, kurgu", "Dizinin eleştirilmeyen bir tarafı vardı o da tamamlandı" şeklinde yorumlar yapılması dikkat çekti.

İBB'nin bu paylaşımına da Netflix Türkiye Twitter hesabından, "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…" diye yanıt verildi.

İBB’nin sosyal medya hesaplarının son günlerde yaptığı tuhaf paylaşımlara başörtüsünün cinsel obje olarak kullanıldığı ve ahlaksız sahneleri ile toplumun ahlaki yapısını hedef alan Netflix dizisinin de eklenmesi “İBB giderek ciddiyetten uzaklaşıyor” yorumlarına neden oldu.

‘Başörtüsü’nü istismar ettiği için tepki çeken skandal dizinin İBB tarafından bu tarz paylaşımlarla şirin ve meşru gösterilerek reklamının yapılması dikkat çekti.

Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık! Böyle şerefsizlik görülmedi
Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık! Böyle şerefsizlik görülmedi

Medya

Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık! Böyle şerefsizlik görülmedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi
Medya

Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi

Kanal D'de ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler 2 programındaki Cadılar Bayramı övgüsü vatandaşların tepkisine neden oldu.
Türkiye'nin yeni hedefini işaret ettiler! Peş peşe 'Hazırlıklı olmalıyız' mesajları veriyorlar
Dünya

Türkiye'nin yeni hedefini işaret ettiler! Peş peşe 'Hazırlıklı olmalıyız' mesajları veriyorlar

Dağlık Karabağ zaferi sonrası Yunan basını paniğe kapıldı. Yunanlılar, Türkiye'nin yeni hedefinin Batı Trakya olduğunu öne sürüyor...
Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?
Gündem

Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Uluslararası Siyasi Danışmanlar ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay