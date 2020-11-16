İBB'nin rezalet diziyle ilgili paylaşımı olay oldu!

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in geçtiğimiz gün yayına soktuğu skandal Türk yapımı 'Bir Başkadır' dizisindeki otobüs sahnesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç bir gönderme geldi.

Dizide bir karakterin 24 numaralı Beykoz otobüsüne binmesine kafayı takan İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye, Beykoz/ Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" ifadelerini yer verildi.

Tuhaf karşılandı

İBB'nin tuhaf paylaşımı kısa sürede olay oldu. Paylaşımın altına "Kurgu o, kurgu", "Dizinin eleştirilmeyen bir tarafı vardı o da tamamlandı" şeklinde yorumlar yapılması dikkat çekti.

İBB'nin bu paylaşımına da Netflix Türkiye Twitter hesabından, "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…" diye yanıt verildi.

İBB’nin sosyal medya hesaplarının son günlerde yaptığı tuhaf paylaşımlara başörtüsünün cinsel obje olarak kullanıldığı ve ahlaksız sahneleri ile toplumun ahlaki yapısını hedef alan Netflix dizisinin de eklenmesi “İBB giderek ciddiyetten uzaklaşıyor” yorumlarına neden oldu.

‘Başörtüsü’nü istismar ettiği için tepki çeken skandal dizinin İBB tarafından bu tarz paylaşımlarla şirin ve meşru gösterilerek reklamının yapılması dikkat çekti.