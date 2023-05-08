İBB’nin İtfaiye Daire Başkanı CHP militanı

Akit gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin ofislerinin yer aldığı Küçükçekmece ilçesindeki merkez binamızda medyadan gelen ve CHP’li İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesinin beceriksizliği ve ihmalleri sebebiyle ancak 60 saatte söndürülen yangına ilişkin incelemeler sürerken, önceki gün skandal bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Binamızın bodrum katında bulunan halı fabrikasında başlayan ve 17 bin metrekarelik kapalı alan ile maliyeti milyonlarca lirayı bulan 30 yıllık birikimlerimizi kül eden yangını söndürmekte zafiyet gösteren İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın, CHP militanı olduğu tescillendi. 2017’de CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’na getirilen, 2019 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan ve yerel seçimlerin ardından CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı görevine atanan Remzi Albayrak’ın, “kamu görevlisi” vasfına rağmen önceki gün Maltepe’de düzenlenen zillet ittifakının ortak mitingine katıldığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nu dinlemek için gitmiş

Fanatik CHP’li Remzi Albayrak’ın, mitinge katıldığına dair görselleri, “CHP’li 13. Cumhurbaşkanımız ve Yardımcılarını dinlemek için alandayız” notuyla kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Her düşünceden, inançtan ve siyasi görüşten İstanbullunun can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olan emekli Albay Albayrak’ın, aralarında PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de desteklediği 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun mitingine katılması, CHP’deki partizan kadrolaşmayı ve kadim kentin kritik kurumlarının kimlere emanet edildiğini bir defa daha gözler önüne serdi.