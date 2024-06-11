İBB’nin İST dergisinde skandal ifadeler

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İstanbul’un sokak köpeklerini Gebze’den sınır dışı ederken suçüstü olan ve Adalar’da faytonları kaldırdıktan sonra 1200 atı yok eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine göz boyamaya başladı. İBB’nin “İST” isimli 3 aylık dergisinin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan sayısı, “İstanbul onların da şehri” kapağıyla çıktı ve dergide sokak hayvanlarına yer verildi.

Ölümlerden bahsedilmedi

Esra Açıkgöz tarafından kaleme alınan ve kapak ile aynı başlığı taşıyan yazıda, başıboş sokak köpeklerinin son 2 yılda neden olduğu 107 ölüme bir kelime bile değinilmedi. Kuduz olan sokak köpeklerinin saldırdığı insanlardan, köpek kovalarken arabanın altında kalan küçük çocuklardan vb. türlü rezilliklere yer verilmedi. Sözde sokak hayvanlarını savunan yazıda, başıboş köpeklerin saldırganlığı nedeniyle paramparça edilen sokak kedilerinden de bahsedilmedi!..

Hayatlarını kolaylaştıracakmışız!..

Skandal ifadelere yer verilen yazıda, “(…) Ünlü sokak hayvanları bile var ancak onlar için şehir hayatı öyle kolay değil. Peki, İstanbul’un binlerce yıldır bir parçası olan sokak hayvanlarının hayatını kolaylaştırmak, iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak için neler yapılabilir? Sokak hayvanlarının en önemli sorunları neler? Hayvanlara yönelik şiddetin nedeni ne, nasıl önlenebilir?” denildi.

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Şehir hayatından koptukları için ölmüşler

Yazının devamında Kadir has Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mine Yıldırım’ın görüşlerine yer verildi. Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı başladıktan sonra mahallelerdeki köpeklerin toplatıldığını ve kırsal noktalara bırakıldığını ileri süren Mine Yıldırım, “Yüzlerce yıldır kentsel alan alışmış hayvanlar, yemek bulamadığından, bakımsızlıktan, hastalıktan feci şekilde ölüyordu” iddiasında bulundu.

Daha 1 sayfa önce, makalenin yazarı Esra Açıkgöz, şehir hayatının sokak hayvanları için kolay olmadığını ve hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini söylemişti. Mine Yıldırım ise şehirden uzakta yaşayan hayvanların kentte yaşamadığı için öldüklerini ileri sürdü!.. CHP’lilerin çelişkili söylemleri, “Ne yapalım, köpekleri uzaya mı çıkaralım” yorumlarına neden oldu.

Medya vahşeti körüklüyormuş!..

Saldırgan köpeklerin neden olduğu vahşete değinmeyen CHP’liler, sokak hayvanlarına yönelik saldırgan tutumun arttığını savundu. “Artan şiddet vakaları” hakkında konuşan Mine Yıldırım, şunları söyledi:

“Bunda medyanın hayvanları düşmanlaştırarak kamu sağlığına ve güvenliğine tehlikeli, suçlu, toplum dışı, hastalık taşıyan varlıklarmış gibi sunması etkili.” Sokak köpekleri için, “Kontrolsüz üreme paranoyası ve salgın yaydıkları söylemi” olduğunu savunan Yıldırım’ın, sokak köpeklerinin sayısının 10 milyonu aşması hakkında hiçbir ifade kullanması “Bu kadarına da pes” dedirtti!.. Türkiye’de halihazırda kuduz karantinası altında olan mahallelerden, Şanlıurfa’da köpeklerin ısırdığı vatandaşa saldıran köpeklerin kuduz çıkması gibi olaylardan bahsetmemesi, “Böyle olur CHP’linin vicdanı” dedirtti.

“Kamu vicdanı” dediği muhtarlık basan zorbalar mı!

Mine Yıldırım, hayvanlara kötü muamele yapıldığı zaman kamu vicdanının rahatsız olduğunu ve kitlesel tepkiler verildiğini söyledi. Ancak Sivas’ta çocuklara saldıran sokak köpekleri bir mahalle muhtarı tarafından toplatıldı, “itperestler” muhtarlığı bastı. Şanlıurfa’da da vatandaşı ısıran köpeklerin kuduz olduğu tespit edildikten sonra Batıkent mahallesindeki köpekler toplatıldı. “İtetaparlar” bu kez Batıkent muhtarlığını bastı, kapıya sprey boyalarla “katil” yazıldı, sosyal medyada ve WhatsApp’tan atılan mesajlarda muhtar ölümle bile tehdit edildi!..

Mine Yıldırım’ın bahsettiği “kötü muamele”nin kapsamı kafalarda soru işaretine neden olurken, bahsettiği toplumsal vicdanın muhtarlık basmak mı olduğu merak konusu oldu!..

En acil talepleri: İnsanları değil hayvanları kurtarın!..

Yıldırım’a en acil talepleri soruldu. Verdiği cevap vicdanları yaraladı. İnanılmaz sözler sarf eden Yıldırım, afet planında insanları kurtarma ekiplerinin yanı sıra hayvanları arma ve kurtarma ekiplerine de yer verilmesini istedi. Yıldırım, “En acil talebimiz, kentsel afet planlarına hayvanların da dahil edilmesi, gerek afet öncesi hazırlıkta gerekse arama kurtarma çalışmalarında hayvanlara yönelik ekipler kurulması, veteriner hizmetlerinin mobilize edilmesi, hayvan sağlığının ön plana çıkması” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak insan gücünün önemi ön plana çıktı. Sayı ne kadar fazla olsa da yetersiz kalabileceği görüldü, dünya genelinden yardım istendi. Yardıma katılanların yalnızca insanları kurtarmaya çalıştığı halde yetersiz kalmasına rağmen bir de hayvanların peşine düşülmesini istemesi… CHP’lilerin insana verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi!..

Özellikle sokak köpeklerinin mağdur ettiği insanların ve ölen vatandaşların ailelerinin, CHP’li İBB’ye tepkileri bir kez daha zirveye çıktı.