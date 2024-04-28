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Gündem İBB'nin açtığı çukura düşen Eda Nur olayıyla ilgili idari soruştuma başlatıldı! İBB aileyi suçladı!
Gündem

İBB'nin açtığı çukura düşen Eda Nur olayıyla ilgili idari soruştuma başlatıldı! İBB aileyi suçladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 11:24:08 - 2024-04-28 11:24:08
İBB'nin açtığı çukura düşen Eda Nur olayıyla ilgili idari soruştuma başlatıldı! İBB aileyi suçladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekiplerinin Küçükçekmece'de açtığı kuyuya düşen 5 yaşındaki Eda Nur hayatını kaybettiği olayla ilgi soruşturma başlattı. İBB aileyi suçladı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

5 YAŞINDAKİ EDA NUR İBB'NİN ÇALIŞMA YAPTIĞI KUYUYA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve Eda Nur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Gezer'in, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

PARKTAKİ DEMİR BARİYERLER OLAYDAN SONRA KOYULDU

Öte yandan, çocuğun ölümünün ardından İBB Zabıta ekiplerince su birikintisinin bulunduğu alanın etrafı, şerit ve demir bariyerle kapatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Etrafı çevrilen alanda, yerde serili örtü ve piknik malzemelerinin kalması dikkati çekti. Su birikintisinin yaklaşık 10 metre ilerisindeki parkta ise çocuklar oyun oynamaya, aileler de piknik yapmaya devam etti.

Parktaki seyyar satıcı Ahmet Selim, olayın dün yaşandığını, demir bariyerlerin ise bugün konulduğunu söyledi.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: UYARIYA ALDIRIŞ ETMEYEN AİLE PİKNİĞE DEVAM ETTİ

Olaya ilişkin açıklama yapan İBB, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki parkta yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, dün saat 11.30 sıralarında iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Aynı gün saat 16.05'te bir ailenin parkta çalışma yürütülen alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi. O sırada 5 yaşındaki kız çocuklarının kayıp olduğunu fark eden aile, zabıtadan yardım istedi. Aramalar ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldı. Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. 5 yaşındaki kayıp kız çocuğunun kazı içerisinde oluşan su birikintisinde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi."

'TÜM İSTANBULLULARA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ'

Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturmasının sürdüğü, çocuğun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personelin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz."

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