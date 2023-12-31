  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi! 2024'e saatler kala duyuruldu

Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu

Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Rus şehirlerine dev bombalar yağdı: Roket merkez bölgelerinde düşürüldü! Ölümlere neden oldu, Ruslar çok can kaybetti

İtalya’dan Venedik’teki turistler için yeni karar

Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti

İmamlarla ilgili tartışmalara neden olacak karar! Mektup Türkiye'ye iletildi

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Moskova ve Ankara'nın siyasi diyaloğu gelişecek! Putin'den Erdoğan'a mesaj

Başkan Beyazgül o ilimizde doğalgaz meşalesini yaktı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla...

Yunanistan'da Fatih Terim krizi büyüyor! Olayı şimdi de Erdoğan'a bağlamaya başladılar
Gündem İBB'den "pes" dedirten hata! İBB bakın ne yaptı
Gündem

İBB'den "pes" dedirten hata! İBB bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 09:04:00 -
İBB'den "pes" dedirten hata! İBB bakın ne yaptı

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da "pes" dedirten bir skandala imza attı. Hesaplama hatası yapan İBB yönetimi, köprünün ayaklarını metrobüs yoluna inşa etti. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4 yıl boyunca ihmal ettiği üstgeçit bakımlarını, vatandaşın yoğun şikayeti sonrası Küçükçekmece Beşyol Üst geçidinde başlattı.

Sabah'ın haberine göre; Ağustos ayı içerisinde başlattığı çalışmalarda skandal bir hataya imza attı. Partizan atamalarla yoğun eleştirilerin odağındaki Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB yönetimi, köprünün ayaklarını metrobüs yoluna inşa etti.

Hata sebebiyle metrobüs yolu tahrip oldu, üst geçit ikinci kez yapılmak zorunda kaldı. İBB yönetimi daha önce de aynı üst geçitte bir çok hataya imza atmıştı.

Yönetim tarafından başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden sökülmüştü. Yolcu yoğunluğu hesaplanmadan yapılan merdivenin dar olması nedeniyle metrobüsü kullananlar sürekli izdiham yaşamış, istasyona ulaşmak için dakikalarca çile çekmek zorunda kalmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tiyatrocular İBB'ye isyan etti! 'O parayla 5 aylık kiramızı öderiz!'
Tiyatrocular İBB'ye isyan etti! 'O parayla 5 aylık kiramızı öderiz!'

Gündem

Tiyatrocular İBB'ye isyan etti! 'O parayla 5 aylık kiramızı öderiz!'

İBB'de İYİ Parti'ye operasyon çekmişti! Akşener'den İmamoğlu'nu çıldırtacak hamle
İBB'de İYİ Parti'ye operasyon çekmişti! Akşener'den İmamoğlu'nu çıldırtacak hamle

Siyaset

İBB'de İYİ Parti'ye operasyon çekmişti! Akşener'den İmamoğlu'nu çıldırtacak hamle

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Kaçak büyüyor İBB seyrediyor
Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Kaçak büyüyor İBB seyrediyor

Gündem

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Kaçak büyüyor İBB seyrediyor

İBB Başkanı İmamoğlu’nun yürüdüğü bant bile çalışmıyor! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu
İBB Başkanı İmamoğlu’nun yürüdüğü bant bile çalışmıyor! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Sosyal Medya

İBB Başkanı İmamoğlu’nun yürüdüğü bant bile çalışmıyor! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Aferin Ekrem! İBB'nin 2,5 aylık süslenmesinin maliyeti dudak uçuklattı!
Aferin Ekrem! İBB'nin 2,5 aylık süslenmesinin maliyeti dudak uçuklattı!

Gündem

Aferin Ekrem! İBB'nin 2,5 aylık süslenmesinin maliyeti dudak uçuklattı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23