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İBB'de üst düzey istifalar!

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla beraber istifa ettiğini açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:27
İBB'de üst düzey istifalar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, görevlerini bıraktıklarını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokratik bir ortamda gerçekleştiği ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği hatırlatıldı.

İmamoğlu'nun tebrik edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak, demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz. Bu kararımızı başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da görev olarak görüyoruz. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:27
  1. İstanbul
  2. Hayri Baraçlı
  3. Hayri Baraçlı istifa
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
  5. Muzaffer Hacımustafaoğlu
  6. Mevlüt Bulut
  7. Süleyman Karalı
  8. Nihat Macit
  9. Çağatay Kalkancı
  10. Eyyüp Karahan
  11. Adil Karaismailoğlu
  12. 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc7 dk önce
    aynı tas aynı hamam değişen sadece tellaklar. biri bok diğeri kaka. birbirlerinden farklasrı yok. hep indirme derdindeler. gönül başka adama kaçtı. sokak kadını oldu. artık akp herhalde öbür seçimlerde peşine düşmez gönülün. tabii yinede kabul edebilir gönülü.
  • ahmetahmet21 dk önce
    Yaptiklari yolsuzluklar icin yargilanmaktan korkarlar, ama herkes yaptiklari yolsuzluklarin cezasini cekecek, nereye giderlerse gitsinler, gidecekleri yer cehennem olacak
  • Bülent demirBülent demir22 dk önce
    Tecrübelerini chp ile paylaşan ya ahmaktır, ya sahtekar. Ayrıca onların asla yapmadığı, tebrik etmeyi de gereksiz ve ezik buluyorum..!!
  • KüstahKüstah36 dk önce
    Neden istifa ediyorlar ☺ komik..ben olsam etmem inadına..ama tabiii açıkları varsa rüşvet yolsuzluk gibi e İmamoğlu da önlerine koyup istifa edin lan dediyse başka tabiii. .. Karakterli adam yanlışı olmayan adam dik durur istifa etmez...
  • Özgür türkiye Özgür türkiye 55 dk önce
    Cumhuriyet ve sözcü haber verir
  • KalmaKalma57 dk önce
    Güle güle
  • LütfiLütfi1 sa önce
    Devamı gelir inşallah.
  • Hasan Hasan 1 sa önce
    Doğru karar başkanın çalışma ekibini oluşturması belli müdürlükler istifa etmeli ama likayat ile gelene saygı duyulmalı

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