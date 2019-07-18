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İBB YKS tercih merkezleri nerelerde var? İstanbul 2019 üniversite tercih danışman merkezi

YKS tercihini yapacak üniversite adayları, İstanbul’da YKS tercih danışman merkezlerinin olup olmadığını araştırıyor. İBB YKS tercihlerinde öğrencilere yardımcı olmak için 2019 YKS tercih danışman merkezleri açıyor. Peki İBB YKS tercih merkezleri nerelerde var? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu merkezlere gelemeyenler için de "Alo Tercih Hattı" kurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'un 12 meydanında gençlere ücretsiz tercih danışma hizmeti verecek. İstanbul’da YKS tercih danışman merkezleri ne zaman açılacak? YKS tercih danışma merkezlerinde 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00 ile 19.00 arasında hizmet verilecek.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
İBB YKS tercih merkezleri nerelerde var? İstanbul 2019 üniversite tercih danışman merkezi

YKS tercihini yapacak üniversite adayları, İstanbul’da YKS tercih danışman merkezlerinin olup olmadığını araştırıyor. İBB YKS tercihlerinde öğrencilere yardımcı olmak için 2019 YKS tercih danışman merkezleri açıyor. Peki İBB YKS tercih merkezleri nerelerde var? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu merkezlere gelemeyenler için de "Alo Tercih Hattı" kurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'un 12 meydanında gençlere ücretsiz tercih danışma hizmeti verecek. İstanbul’da YKS tercih danışman merkezleri ne zaman açılacak? YKS tercih danışma merkezlerinde 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00 ile 19.00 arasında hizmet verilecek.

İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 YKS sınav sonuçlarına göre, bir üniversiteye tercih edecek olan öğrencilere, YKS taban puanı, YKS başarı sıralaması ve üniversitelerin özel koşullarına ilişkin kriterler göz önünde bulundurularak ÖSYM 2019 YKS tercihleri yapılacak. İBB de YKS 2019 tercihini yapacak öğrencilere yardımcı olmak için kolları sıvadı. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı tercih hattı, 08.30- 00.00 saatlerinde hizmet verecek. Ayrıca 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayan engelli veya hasta durumda olan gençlerin evlerine ya da hastanelere gidilerek bu hizmetten yararlanmaları sağlanacak.

İstanbul'da üniversite tercih danışmanlıkları nerelerde var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi de üniversite adayı engelli gençlerin evlerine giderek danışmanlık hizmeti sağlayacak. Engelli öğrenciler, 0212 449 9100 numaralı hat üzerinden mobil tercih ekibi talep edebilecek. Ayrıca, engel durum belgesi, sınav sonuç belgesi ve iletişim bilgilerini [email protected] adresine mail yoluyla iletenlere, tercih uzmanları geri dönüş yapacak.

Geçen yıl İstanbul genelinde üniversite tercihi yapan gençlerin yüzde 20'si İBB Tercih Danışma Merkezi'nden destek alırken toplamda 32 bin 300 kişiye ücretsiz tercih danışmanlığı yapıldı. Bugüne kadar 532 bin 270 kişiye üniversite yolunda rehberlik desteği sağlandı.

İBB'nin tercih danışma merkezleri, Bağcılar Meydanı, Bahçelievler Şirinevler Meydanı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Şişli Cevahir AVM Önü, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Üsküdar Meydanı, Çekmeköy Madenler Meydanı, Kartal Meydanı ve Sultanbeyli Kent Meydanı'nda hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
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