İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Uğur Arda Aydın’a ‘cinsel taciz’ suçundan hapis cezası

Karar sonrası duruşma salonundan hızla çıkan sanık Aydın, kendisini görüntüleyen bir kadın gazeteciye tekme ve omuz atarak adliyeden ayrıldı. Müşteki kadınlar ise karar sonrası çığlık atarak sevinç gözyaşları döktü. Başka kadınların da tacize uğramaması için Nazife Aksoy’dan güç alarak şikayetçi olmaya karar verdiğini dile getiren Alkoy, “Çünkü artık biliyordum ki şikayetçi olmazsak sanık Uğur Arda Aydın ‘Nasılsa bana hiçbir şey olmuyor’ diyerek tacizlerine devam edecekti” ifadelerini kullandı.

İBB yöneticileri, bu yüz kızartıcı eyleme sessiz

Oyunculuk mesleğinden 2 senedir uzak olduğunu söyleyen Nazife Aksoy ise, çalıştığı kurumun sanığa sahip çıktığını, kendileri kâbus görürken sanığın tek kişilik bir oyunla İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ödüllendirilmesini “çok kişilik bir tiyatro ayıbı” olarak değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, yöneticileri ve İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeninin kendi bünyelerinde yaşanan yüz kızartıcı bir eylem ve davanın uyandırdığı infiale karşı sessiz kaldıklarını belirten Aksoy, kendilerine destek beklemediklerini söyledi. Aksoy, başka çalışanların da mağdur olmaması için olayı duyurduklarını dile getirdi.