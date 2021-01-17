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Gündem İBB Meclisi'nde CHP'yi susturan konuşma
Gündem

İBB Meclisi'nde CHP'yi susturan konuşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Kübranur Uslu Meclis'te yaptığı konuşmada, CHP'nin geçmiş yıllardaki başörtü tutumuna tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 02:37:00 -

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB Meclisi’nde CHP'nin geçmiş yıllardaki başörtüsüne yönelik tutumuna ve Cumhuriyet Halk Partili Fikri Sağlar’ın bir televizyon programında başörtülü hâkim ve savcılara karşı nefret söyleminde bulunmasına ilişkin konuşma yaptı.

"Aklımızın hafife alınmasından bıktık"

Uslu yaptığı konuşmada "Öncelikle şunu söylemek istiyorum, en azından kendi adıma; gerçekten bıktım, bıktık. Aklımızın hafife alınmasından, yaşanan vakalar hiç yaşanmamış gibi davranmamızın bizden beklenmesinden bıktık.

"Binlerce kadının okuma ve meslek edinme hakkını kimler ellerinden aldı?"

Seçilme hakkımızı kullanmamıza yıllarca kimler engel oldu? Üniversitelerde başörtü yasağını Anayasa Mahkemesi'ne kimler götürdü? Binlerce kadının okuma ve meslek edinme hakkını kimler ellerindne aldı?

"Samimi olup olmadığınıza elbette millet karar verecektir"

Dün yasakçı zihniyeti savunanların bugün tersine bir tutumda bulunduklarını görüyoruz. Burada sorguladığımız şey çok açık ve net şudur: Bu husustaki samimiyetiniz. Samimi olup olmadığınıza elbette millet karar verecektir.

Fakat samimi olmak en azından hak gaspına uğrayan kadınlardan özür dilemeyi ve pişman olmayı gerektirir” ifadelerini kullandı.

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